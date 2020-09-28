Курс доллара: названо условие обвала 

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Эксперт Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что курс доллара рухнет, если валюты основных торговых союзников США пойдут вверх. Об этом сообщает «Инвест-Форсайт».

По мнению Иванова, несмотря на рост доллара к рублю, хранить сбережения только в долларах рискованно из-за гигантских денежных вмешательств Федеральной резервной системы США в американский рынок.

Глава аналитиков AMarkets Артем Деев посоветовал как минимум пересмотреть долю доллара в сбережниях.

При этом Иванов считает, что евро не заменит американскую валюту навсегда, и доллар после периода слабости вернется к росту.

Эксперт посоветовал хранить часть денег в рублях, часть — в евро, оставшееся — в долларах.

Михаил Дорофеев из КПК «Обновление» добавил, что доллар может ослабнуть из-за огромного дефицита бюджета США. Он посоветовал людям, которые боятся покупать валюту по нынешним курсам, вложиться в золото.

Как писал «Рамблер», в конце прошлой недели на Московской бирже рубль обновил антирекорды. Курс доллара подскочил на 1,27 рубля, до 78,41 рубля. Такой результат российская валюта показала впервые со 2 апреля. Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года.

Эксперты объяснили это санкционной угрозой и опасениями вокруг второй волны коронавируса.