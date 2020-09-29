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СМИ: кабмин отказался отменять штрафы за невозврат валютной выручки 

Парламентская газета и ещё 2 1 час назад
Власти приняли решение по штрафам для экспортеров
Фото: ТАСС
Правительство России в утверждённом плане восстановления экономики отказалось от введения моратория на возврат валютной выручки, сообщает во вторник РБК. В предварительной версии документа такая мера фигурировала.
На прошлой неделе кабмин одобрил проект общенационального плана действий для восстановления занятости и доходов населения, а также роста экономики. Как отмечали в Правительстве, главными целями указанного документа являются «выход на траекторию устойчивого роста экономики, обеспечение восстановления занятости и доходов населения, долгосрочные структурные изменения в экономике».
По данным РБК, проект, подготовленный к заседанию кабмина от 22 сентября, отличается от предыдущих версий. В частности, в июньской версии предлагался мораторий на штрафы за нерепатриацию валютной выручки по внешнеторговым контрактам и займам. Это предусматривалось в качестве одной из мер поддержки экспортёров. Приостановить взимание штрафов хотели на год, то есть с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года. В сентябрьской версии плана такая мера не прописана.
Отказ от данного решения подтвердили РБК в пресс-службе Министерства финансов. Центробанк в ответе на запрос издания заявил, что штрафы за невозврат валютной выручки были «значительно снижены».
Согласно действующим нормам, экспортёры должны перечислять выручку и в иностранной валюте, и в рублях на свои счёта в отечественных банках. Если деньги пришли с опозданием, за это предусмотрен штраф.
Как сообщала ранее «Парламентская газета», Госдума на ближайших пленарных заседаниях планирует рассмотреть проект, согласно которому для российских экспортёров снизят административную нагрузку и расширят доступ к продуктам экспортного страхования. Документ, в частности, предусматривает возможность признания экспортеров-резидентов исполнившими обязанность по репатриации валютной выручки при наступлении страхового случая при условии, что сумма страхового возмещения не меньше суммы неисполненных обязательств нерезидента по внешнеторговому договору.
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Комментарии
Экономика , Компании , Госдума , Правительство РФ , Минфин , Центральный банк России , РБК
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