В августе в России возросла безработица

В РФ в августе 2020 года уровень безработицы вырос на 0,2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с июльскими показателями и достиг 6,6%.

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Это следует из данных Банка России . Согласно им, в последний месяц лета сокращение занятости в стране ускорилось. При этом на рынке труда наметилось восстановление спроса на рабочую силу. По данным ТАСС, согласно результатам опросов, впервые с января 2020 года «настроения работодателей не ухудшились».

Как отметили в Банке России, за период с апреля по август 2020 года численность занятого населения сократилась сильнее, чем выросла безработица.

Это произошло в том числе потому, что часть лиц, потерявших работу, прекратили ее поиски в условиях напряженной экономической ситуации, — пояснил регулятор.

По информации ЦБ, в июле 2020 года рост номинальной зарплаты в стране ускорился до 5,7% в годовом выражении (в июне — 3,8%). В реальном выражении зарплата в августе выросла на 2,3%.