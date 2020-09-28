Франция пойдет на рекордное снижение налогов

"Мы до конца 2021 года снизим налоги на 45 миллиардов евро для домашних хозяйств и предприятий. Это самое большое снижение налогов во Франции за последние 20 лет", — сказал министр на брифинге в понедельник.
"Эта политика (повышение налогов) проводилась на протяжении 30 лет, и она провалилась. Она привела к сильному налоговому давлению на тех, кто работает, на все домашние хозяйства, компании, индустрии. Мы хотим изменить эту тенденцию и продолжить политику снижение налогов, которую мы приняли в качестве обязательства с начала президентского срока (Эммануэля Макрона)", — отметил Ле Мэр.
"Мы сдержим наше обязательства привести размер налога на прибыль для всех без исключения компаний к 25% до 2022 года, потому что поддержка компаний — это поддержка рабочих мест", — подчеркнул глава министерства финансов.