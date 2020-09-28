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Франция пойдет на рекордное за 20 лет снижение налогов 

Прайм 39 минут назад
Франция пойдет на рекордное снижение налогов
Фото: Reuters
Франция до конца 2021 года снизит налоги для домашних хозяйств и компаний на общую сумму в 45 миллиардов евро, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

"Мы до конца 2021 года снизим налоги на 45 миллиардов евро для домашних хозяйств и предприятий. Это самое большое снижение налогов во Франции за последние 20 лет", — сказал министр на брифинге в понедельник.

Он также подтвердил, что налоги во Франции повышаться не будут.

"Эта политика (повышение налогов) проводилась на протяжении 30 лет, и она провалилась. Она привела к сильному налоговому давлению на тех, кто работает, на все домашние хозяйства, компании, индустрии. Мы хотим изменить эту тенденцию и продолжить политику снижение налогов, которую мы приняли в качестве обязательства с начала президентского срока (Эммануэля Макрона)", — отметил Ле Мэр.

По его словам, до конца 2023 года будет полностью отменен налог на проживание. Также с 1 января 2021 будет снижен налог на производство для компаний на общую сумму в 10 миллиардов евро.

"Мы сдержим наше обязательства привести размер налога на прибыль для всех без исключения компаний к 25% до 2022 года, потому что поддержка компаний — это поддержка рабочих мест", — подчеркнул глава министерства финансов.

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Комментарии
Экономика , Эммануэль Макрон , Минфин
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