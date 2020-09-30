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Десяткам миллионов азиатов предрекли нищету 

Lenta.ru и ещё 5 8 минут назад
Десяткам миллионов азиатов предрекли нищету
Фото: Globallookpress.com
Десятки миллионов жителей азиатского региона могут оказаться за чертой бедности в 2020 году. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Всемирного банка.
Доходы 38 миллионов жителей региона могут упасть ниже отметки в 5,5 доллара в день. «Число граждан развивающихся стран Восточной Азии и Океании, живущих в бедности, может вырасти впервые за 20 лет», — констатировали в организации. Во Всемирном банке отметили, что 33 миллиона человек могли бы избежать такой перспективы в текущем году, если бы не пандемия, которая уничтожила экономический рост.

«"Шрамы", которые оставит после себя кризис, вызванный коронавирусом, могут остаться на многие годы», — сообщили в организации. В то же время во Всемирном банке отметили, что более глубокое проникновение технологий из-за карантина создает новые экономические возможности для бедного населения.

Ранее ООН опубликовала данные, согласно которым 8,8 процента населения планеты окажутся в крайней нищете в 2020 году. Это на 8,2 процента больше, чем годом ранее. Крайней нищетой в организации называют ситуацию, при которой ежедневные доходы составляют менее 1,9 доллара.
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Экономика , ООН , Всемирный Банк
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