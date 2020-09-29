Аналитик Константин Селянин заявил, что к началу 2020-го курс доллара способен преодолеть отметку в сто рублей, то же самое произойдет и с евро.

По мнению эксперта, обвал рубля будет неизбежен, даже если против России не введут санкции и конфликт в Нагорном Карабахе разрешится мирно.

«Рублю дорога одна — к падению, поэтому к концу года российская валюта в любом случае будет слабее, чем сейчас», — сказал он.

По словам Селянина, единственное, что пока нельзя прогнозировать, это как будет падать рубль: стремительно — в случае введения санкций и геополитической напряженности, или же «более спокойно».

Экономист напомнил, что на российскую валюту продолжает влиять ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального и поддержка российскими властями президента Белоруссии Александра Лукашенко . Кроме того, угрозой для рубля является платежный баланс (разница между доходами, которые принес экспорт, и тратами на импорт), который еще до Нового года может стать отрицательным.

Как сообщал «Рамблер», 28 сентября к концу торгов Мосбиржи курс доллара составлял 79,06 рубля, что на 84,75 копейки больше, чем за день до этого. Евро подскочил на 1,23 рубля, до 92,16 рубля впервые с января 2016 года.

Эксперты объяснили новый виток обвала рубля обострением в Нагорном Карабахе.