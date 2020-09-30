Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.36
$
78.34
92.57
91.70
Прогноз
05.10 – 12.10
$
77.09
89.88
Индексы и котировки Brent
41.54
+0.48 Золото
1895.69
+0.02 РТС
1155.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.09
1.1710
–0.0137
15.09
1.1847
27.09
18.09
04.09

Госдума приняла закон о повышении НДПИ на добычу удобрений и руд 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 1 час назад
Госдума повысила НДПИ на добычу удобрений и руд
Фото: ТАСС
Госдума приняла закон о повышении в 3,5 раза налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей удобрений и металлургов, за исключением новых инвестпроектов, которые реализуются в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
В соответствии с документом, вводится рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ при добыче калийных и природных солей, чистого хлористого натрия, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды.
Во втором чтении Госдума одобрила поправку в законопроект, исключающую применение такого повышающего коэффициента в отношении новых инвестиционных проектов в сфере добычи твердых полезных ископаемых, реализуемых в рамках СЗПК, передает РИА «Новости».
Рентный коэффициент принимается равным 1 в отношении полезных ископаемых, добытых на участке недр, степень выработанности запасов которого по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1%, и при условии их добычи в рамках заключенного СЗПК. Отмечается, что этот коэффициент будет применяться в течение пяти лет, следующих за годом начала промышленной добычи.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по НДПИ (календарный месяц).
Вместе с тем, Госдума приняла закон о корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых.
Закон предполагает, что при расчете НДД будут учитываться исторические убытки в 2021-2023 годах в размере, не превышающем 50% от финансового результата текущего налогового периода. Также за счет выработанных месторождений, а также месторождений, расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе и Сахалинской области, и отдельных участков недр, расположенных в Оренбургской и Самарской областях расширяется перечень месторождений, попадающих под НДД.
Также отменяются налоговые льготы по НДПИ по выработанным месторождениям и для сверхвязкой нефти. Вместе с тем, улучшаются условия предоставления вычета из НДПИ для Ванкорского кластера месторождений «Роснефти» путем снижения цены, при которой предоставляется такая льгота, до 25 долларов за баррель вместо базовой (цены отсечения) в российском бюджете.
С 2021 года предоставляется налоговый вычет по НДПИ для добытой в Татарстане сверхвязкой нефти в размере осуществленных инвестиций на охрану окружающей среды и обеспечение промышленной безопасности, но в пределах 1 млрд рублей в месяц. Льгота предоставляется, если средняя цена нефти сорта Urals превысит базовую цену нефти, используемую в бюджете России. Она будет действовать до налогового периода, в котором совокупная сумма вычетов составит 36 млрд рублей.
Такой же вычет устанавливается в отношении нефти, добытой на участках недр в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на условиях соглашений об объеме добычи нефти и объеме инвестиций, заключенных с Минэнерго и согласованных с Минфином. Речь идет о месторождениях второй группы, которые перешли на НДД и пользуются льготами по экспортной пошлине.
Налоговый вычет в размере 20% от НДПИ с 2021 года предоставляется при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в Охотском море, а с 2024 года — на выработанных месторождениях, перешедших с НДД.
По словам министра финансов Антона Силуанова, повышение НДПИ на добычу удобрений и руд принесет российскому бюджету в 2021 году 56 млрд рублей.
Видео дня. Мишустин придумал план спасения экономики
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Посол Белоруссии в России заявил о консенсусе в диалоге по цене на газ Посол Белоруссии в России заявил о консенсусе в диалоге по цене на газ Глава Минэкономики Германии вступился за «Северный поток – 2» Глава Минэкономики Германии вступился за «Северный поток – 2» Сенаторы США предложили ввести санкции против России из-за Навального Сенаторы США предложили ввести санкции против России из-за Навального
Комментарии
Экономика , Личный счет , Госдума , Минэнерго , Роснефть , Минфин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудовская Аравия ударила по экономике Турции
Саудовская Аравия ударила по экономике Турции
Доллар по 100: названо время обрушения рубля
Доллар по 100: названо время обрушения рубля
Банкомат «съел» карту: что нельзя делать ни в коем случае
Банкомат «съел» карту: что нельзя делать ни в коем случае
Россияне нашли замену ипотеке
Россияне нашли замену ипотеке
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение