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«Девальвация рубля»: слухи и домыслы 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Кризис еще в апреле-мае вызвал массу фейковых новостей о девальвации и деноминации рубля для поддержки экспортеров. Однако власти опровергли эти слухи, пишет газета «Коммерсант».
Издание напомнило, что обычно слухи об обесценивании рубля активно циркулируют перед августом, однако в этом году в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом первые новости о том, что регулятор планирует направленную девальвацию, появились уже в апреле-мае.
Утверждалось, что российские власти с целью поддержки экспортеров специально «опускают» курс рубля. А в начале июля руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в сто раз.
Россиян напугали прогнозом по девальвации
При этом слухи о девальвации и деноминации опровергли как председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, так и замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Рамблер» писал, что ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор не рассматривает денежных реформ. По ее словам, в России «все в порядке и с номиналами, и с набором банкнот», причин что-либо менять нет.
Комментарии 9
Экономика , Видео , Рынки , Эльвира Набиуллина , Александр Разуваев , Алексей Моисеев , Центральный банк России , Газета "Коммерсантъ"
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