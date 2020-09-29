«Девальвация рубля»: слухи и домыслы 

Кризис еще в апреле-мае вызвал массу фейковых новостей о девальвации и деноминации рубля для поддержки экспортеров. Однако власти опровергли эти слухи, пишет газета «Коммерсант».

Издание напомнило, что обычно слухи об обесценивании рубля активно циркулируют перед августом, однако в этом году в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом первые новости о том, что регулятор планирует направленную девальвацию, появились уже в апреле-мае.

Утверждалось, что российские власти с целью поддержки экспортеров специально «опускают» курс рубля. А в начале июля руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в сто раз.

«Рамблер» писал, что ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор не рассматривает денежных реформ. По ее словам, в России «все в порядке и с номиналами, и с набором банкнот», причин что-либо менять нет.