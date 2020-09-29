С 1 октября по 30 декабря Банк России собрался пустить дополнительные средства на продажу валюты в рамках торгов на Московской бирже , говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Операции пройдут за счет денег, которые регулятор получил после продажи пакета акций Сбербанка стоимостью 40 миллиардов долларов. Ежедневный объем таких валютных интервенций составит 2,9 миллиарда рублей.

В Центробанке утверждают, что равномерный характер продаж и их объем не окажут существенного влияния на рынок. Однако сообщение об этом появилось в тот момент, когда курс рубля достиг многолетних минимумов. Увеличение объема продаж позволяет до некоторой степени спасти национальную валюту от нового падения.

Во вторник, 29 сентября, доллар поднимался почти до 80 рублей, а евро превышал 93 рубля — максимум с января 2016 года. Поводом для такой динамики стала угроза второй волны коронавируса, а также многочисленные геополитические риски, связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального , протестами в Белоруссии и обострением конфликта в Нагорном Карабахе.