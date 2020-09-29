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Рублю предсказали «боль» 

Lenta.ru 1 час назад
Американский инвестбанк Citigroup, предсказавший падение курса рубля, заявил, что российскую валюту ожидают еще более тяжелые времена, способные обернуться настоящей «болью», пишет Bloomberg.
Чем закончится сильнейший обвал рубля
По словам российского аналитика Citi Ивана Чакарова, текущая премия за геополитический риск, заложенная в курсе рубля в размере примерно 7-8 рублей за доллар, еще не достигла собственных максимумов недавнего времени, а значит может вырасти.
В июле Чакаров уже предсказывал ослабление рубля при помощи собственной модели. Тогда он руководствовался возможными опасениями инвесторов по поводу новых санкций в отношении России, которые должны были привести к оттоку иностранного капитала и распродаже вложенных в российские активы рублей. Текущий курс национальной валюты по отношению к доллару (79,1 рубля за доллар на момент публикации) на три рубля ниже предсказанного аналитиком летом уровня.
Поддержку рублю может оказать Центробанк, объявивший об увеличении операций по покупке рублей на средства золотовалютных резервов в рамках интервенций — до трех миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев. Однако их объемы пока недостаточны, чтобы можно было говорить о возврате курса к справедливому с точки зрения текущих цен на нефть уровню.
Формально операции ЦБ не являются интервенциями, поскольку регулятор перешел к плавающему валютному курсу в 2014 году. Необходимость продажи валюты вызвана постепенной конвертацией выручки от продажи правительству контрольного пакета Сбербанка.
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Экономика , Видео , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Сбербанк России , Центральный банк России , Bloomberg
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