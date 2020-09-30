Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.00
$
79.29
92.60
92.99
Прогноз
05.10 – 12.10
$
78.42
90.70
Индексы и котировки Brent
41.17
+0.00 Золото
1889.88
–0.15 РТС
1166.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.09
1.1735
–0.0112
15.09
1.1847
27.09
18.09
04.09

Великобритания решила спастись с помощью новых налогов 

Lenta.ru 1 час назад
Британия пытается спастись с помощью новых налогов
Фото: Simon Dawson / Reuters
Великобритания решила спастись с помощью новых налогов: королевству придется пойти на повышение сборов в среднесрочной перспективе, чтобы пополнить бюджет, траты из которого резко повысились на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Institute for Fiscal Studies (IFS).
Как отмечает агентство, Великобритания в течение первых пяти месяцев фискального года (начинается в апреле) заняла уже 222 миллиардов долларов, чтобы оказать поддержку экономике. «С момента введения карантина в марте Британия уже взяла в долг больше денег, чем за весь год, последовавший за мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов», — отмечает агентство. По оценке IFS, к 2025 году государственные расходы достигнут около 45 процентов ВВП.
При этом рост трат на противодействие коронавирусу ставит под угрозу обещания, данные правительством до начала пандемии. Так, премьер-министр Борис Джонсон на выборах в конце 2019 года получил значительную поддержку со стороны более бедных северных регионов, пообещав улучшить их финансовое положение.
Однако с началом пандемии власти встали перед выбором: либо финансирование борьбы с эпидемией будет происходить в ущерб данным обещаниям, либо властям нужно найти дополнительные средства для пополнения бюджета. В IFS полагают, что Лондон пойдет на повышение налогов, однако сделает это после 2022 года, чтобы не помешать восстановительному росту экономики.
Видео дня. Эксперт рассказал, почему рубль сдает позиции
Последние новости
Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом В Москве на месяц ввели домашний режим и удаленку В Москве на месяц ввели домашний режим и удаленку Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Комментарии 3
Экономика , Борис Джонсон , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия создала в Европе «газовый парадокс»
Россия создала в Европе «газовый парадокс»
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Саудовская Аравия ударила по экономике Турции
Саудовская Аравия ударила по экономике Турции
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение