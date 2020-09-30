Россия начала готовиться ко второй волне кризиса

Россияне с августа перешли к жесткой экономии: рост потребления в стране составил всего 0,2 процента по сравнению с 5,4 процента в июле. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на бюллетень Центра развития НИУ ВШЭ

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В ВШЭ рассказали, что вместе с сокращением расходов безработица в августе достигла 6,4 процента.

Эксперт ВШЭ Николай Кондрашов отметил, что впервые с мая в стране не вырос индикатор внутреннего частного спроса, включающий в себя розничный товарооборот, объем платных услуг населению и строительства. Он подчеркнул, что резкий рост негативных показателей не может не настораживать.

По данным ВШЭ, компании начали массово сокращать малоквалифицированных и низкооплачиваемых сотрудников. Благодаря этому выросли средние зарплаты в стране, но в то же время подскочила безработица.

Кондрашов подчеркнул, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в ноябре перспективы восстановления экономики стали «менее радужными».

Как писал «Рамблер», ранее в компании Nielsen выяснили, что во время пандемии россияне начали выбирать более дешевые продукты: хлеб, картофель и «молочка» вытеснили в рационе среднего потребителя овощи, рыбу, морепродукты и дорогой алкоголь.

Из опроса, проведенного «Работой.ру» и сервисом доставки продуктов «Самокат», следует, что 35 процентов россиян стали экономить на продуктах. Из них 42 процента сократили траты более чем на половину, 27 процентов - на четверть.