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Путин заявил о создании системы учета древесины 

Российская Газета и ещё 9 41 минуту назад
Путин заявил о создании системы учета древесины
Фото: РИА Новости
Учет древесины и сделок с ней должен проводиться в единой системе. Это позволит ликвидировать лазейки и серые схемы, заявил президент на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса, которое провел накануне в режиме видеоконференции.
В пилотном режиме система должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля ее использование должно стать обязательным.

"Нужно, наконец, поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины", — подчеркнул Владимир Путин.

"Много раз уже об этом говорим, много раз", — заметил он и призвал еще активнее использовать современные, цифровые технологии, запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех регионов правилам.
"В единой системе должен производиться учет древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки — на один объем, а вырубка — на другой объем", — пояснил глава государства.
Сделать это нужно, чтобы можно было проследить всю цепочку: от рубки до изготовления готовой продукции и ее вывоза за рубеж.

"Это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий", — заметил Путин.

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Комментарии 1
Экономика , Другое , Владимир Путин
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