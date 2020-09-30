Путин заявил о создании системы учета древесины 

Учет древесины и сделок с ней должен проводиться в единой системе. Это позволит ликвидировать лазейки и серые схемы, заявил президент на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса, которое провел накануне в режиме видеоконференции.

В пилотном режиме система должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля ее использование должно стать обязательным.

"Нужно, наконец, поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины", — подчеркнул Владимир Путин.

"Много раз уже об этом говорим, много раз", — заметил он и призвал еще активнее использовать современные, цифровые технологии, запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех регионов правилам.

"В единой системе должен производиться учет древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки — на один объем, а вырубка — на другой объем", — пояснил глава государства.

Сделать это нужно, чтобы можно было проследить всю цепочку: от рубки до изготовления готовой продукции и ее вывоза за рубеж.