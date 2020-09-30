Кабмин внес в Думу проект бюджета на 2021-2023 годы

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2021-2023 гг., документ сохранит социальную направленность, говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов внесен на рассмотрение в Госдуму. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом России", — говорится в сообщении.

Согласно документу, доходы федерального бюджета РФ в 2021 г. составят 18,8 трлн руб., в 2022 г. — 20,6 трлн руб., в 2023 г. — 22,3 трлн руб. Расходы федерального бюджета РФ в 2021 г. составят 21,52 трлн руб., в 2022 г. — 21,88 трлн руб., в 2023 г. — 23,67 трлн руб. Дефицит федерального бюджета РФ в 2021 г. будет на уровне 2,75 трлн руб., в 2022 г. — 1,25 трлн руб., в 2023 г. — 1,41 трлн руб. При этом на реализацию национальных проектов в 2021 г. предусмотрено 2,25 трлн рублей, в 2022 г. — 2,62 трлн рублей, в 2023 г. — 2,79 трлн рублей.

"Основным источником его (дефицита — прим. ТАСС) финансирования станут государственные заимствования, что позволит сохранить социальную направленность бюджета и ориентир на поступательный рост", — говорится в сообщении.

В нижнюю палату парламента также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

Бюджетный пакет внесен в Госдуму в электронном виде, отмечается в сообщении.

Базовый вариант макропрогноза

Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития.

"Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%", — говорится в сообщении.

Прогнозный объем ВВП в 2021 году составит 115,53 трлн рублей, в 2022 году — 124,22 трлн рублей, в 2023 году — 132,82 трлн рублей.

Бюджетообразующие законопроекты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета и бюджетов страховых фондов 11 бюджетообразующих законопроектов.