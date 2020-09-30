Кабмин внес в Думу проект бюджета на 2021-2023 годы

Правительство внесло в Госдуму
проект федерального бюджета РФ на 2021-2023 гг., документ сохранит социальную направленность, говорится в сообщении на сайте кабмина.
"Законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов внесен на рассмотрение в Госдуму. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом России", — говорится в сообщении.
Согласно документу, доходы федерального бюджета РФ в 2021 г. составят 18,8 трлн руб., в 2022 г. — 20,6 трлн руб., в 2023 г. — 22,3 трлн руб. Расходы федерального бюджета РФ в 2021 г. составят 21,52 трлн руб., в 2022 г. — 21,88 трлн руб., в 2023 г. — 23,67 трлн руб. Дефицит федерального бюджета РФ в 2021 г. будет на уровне 2,75 трлн руб., в 2022 г. — 1,25 трлн руб., в 2023 г. — 1,41 трлн руб. При этом на реализацию национальных проектов в 2021 г. предусмотрено 2,25 трлн рублей, в 2022 г. — 2,62 трлн рублей, в 2023 г. — 2,79 трлн рублей.
"Основным источником его (дефицита — прим. ТАСС) финансирования станут государственные заимствования, что позволит сохранить социальную направленность бюджета и ориентир на поступательный рост", — говорится в сообщении.
В нижнюю палату парламента также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.
Бюджетный пакет внесен в Госдуму в электронном виде, отмечается в сообщении.
Базовый вариант макропрогноза
Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития.
"Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%", — говорится в сообщении.
Прогнозный объем ВВП в 2021 году составит 115,53 трлн рублей, в 2022 году — 124,22 трлн рублей, в 2023 году — 132,82 трлн рублей.
Бюджетообразующие законопроекты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
рассказал, что правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета и бюджетов страховых фондов 11 бюджетообразующих законопроектов.
"В Государственную думу поступило сегодня 15 законопроектов, внесенных правительством РФ, из которых четыре законопроекта включают в себя законопроект о федеральном бюджете, а также это бюджеты фондов пенсионного, фонда соцстрахования и медицинского страхования. Иными словами, четыре бюджетных закона, 11 законопроектов бюджетообразующих", — сказал он.
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