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Евросоюз получил право начать торговую войну с США 

Lenta.ru 1 час назад
Евросоюзу разрешили начать торговую войну с США
Фото: Reuters
Всемирная торговая ассоциация (ВТО) признала факт предоставления преференций авиапроизводителю Boeing со стороны США и разрешила ЕС ввести торговые пошлины на американские товары стоимостью четыре миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
Таким образом европейские власти получили право ответить на аналогичное решение в отношении Airbus и начать торговую войну с США. В прошлом году ВТО дала возможность Вашингтону устанавливать пошлины на европейские товары объемом 7,5 миллиарда долларов.
Спор о преференциях в отношении Boeing и Airbus, крупнейших производителей гражданских самолетов в мире, продолжался 16 лет. Он стал крупнейшим корпоративным столкновением в истории.
Компании не стали комментировать информацию. Официально вердикт ВТО должны объявить в течение нескольких недель. Однако, как отмечается в материале, Брюссель вряд ли будет активно действовать до выборов в США, которые пройдут 3 ноября.
Между тем источники обеих сторон заявляют о своей победе. Для США она заключается почти в двукратной разнице между объемом товаров, на которые можно накладывать пошлины.
В Европе вспоминают, что до сих пор не задействовали свое право на пошлины в объеме 4,2 миллиарда долларов, которое сохранилось после другого разбирательства. Но на это в Вашингтоне отвечают, что то решение утратило силу, поскольку закон, с которым оно было связано, отменен в 2006 году. Впрочем, эксперты ожидают, что вначале Европа и США попробуют провести переговоры, которые были затруднены из-за разбирательства.
Ранее стало известно, что США решили отменить часть пошлин, введенных на европейские товары. Причиной стали проблемы американских бизнесменов, связанных с импортом.
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Комментарии
Экономика , ВТО , Boeing , ЕС , Reuters
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