Евросоюзу разрешили начать торговую войну с США

Всемирная торговая ассоциация ( ВТО ) признала факт предоставления преференций авиапроизводителю Boeing со стороны США и разрешила ЕС ввести торговые пошлины на американские товары стоимостью четыре миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Таким образом европейские власти получили право ответить на аналогичное решение в отношении Airbus и начать торговую войну с США. В прошлом году ВТО дала возможность Вашингтону устанавливать пошлины на европейские товары объемом 7,5 миллиарда долларов.

Спор о преференциях в отношении Boeing и Airbus, крупнейших производителей гражданских самолетов в мире, продолжался 16 лет. Он стал крупнейшим корпоративным столкновением в истории.

Компании не стали комментировать информацию. Официально вердикт ВТО должны объявить в течение нескольких недель. Однако, как отмечается в материале, Брюссель вряд ли будет активно действовать до выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

Между тем источники обеих сторон заявляют о своей победе. Для США она заключается почти в двукратной разнице между объемом товаров, на которые можно накладывать пошлины.

В Европе вспоминают, что до сих пор не задействовали свое право на пошлины в объеме 4,2 миллиарда долларов, которое сохранилось после другого разбирательства. Но на это в Вашингтоне отвечают, что то решение утратило силу, поскольку закон, с которым оно было связано, отменен в 2006 году. Впрочем, эксперты ожидают, что вначале Европа и США попробуют провести переговоры, которые были затруднены из-за разбирательства.

Ранее стало известно, что США решили отменить часть пошлин, введенных на европейские товары. Причиной стали проблемы американских бизнесменов, связанных с импортом.