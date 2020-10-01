Дания выдала разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2"

Ранее компания Nord Stream 2 AG, выступила с заявлением, что если США введут дополнительные санкции, то они затронут более 120 компаний из 12 стран Европы. Будут заблокированы около 700 млн евро инвестиций, выделенных только на завершение строительства газопровода. Кроме того, эти санкции поставят под удар около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС
, в том числе около 8 млрд евро, вложенных в "Северный поток-2", 3 млрд евро инвестированных европейскими компаниями в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии и 750 млн евро - в Чехии. Решения об энергетической политике Европейского союза должны приниматься европейскими странами, подчеркнули в Nord Stream 2.