Госдума одобрила смягчение бюджетного правила

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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, которым предлагается увеличить в 2021 году предельный допустимый уровень нефтегазовых доходов бюджета, которые могут направляться на расходы, почти втрое: с 585 млрд рублей до 1,46 трлн рублей, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«ГД приняла закон об особенностях исполнения бюджета в 2021 году», — говорится в сообщении.

Таким образом, в случае снижения цен на нефть правительство сможет направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на обеспечение сбалансированности федерального бюджета в размере недополученных нефтегазовых доходов до внесения изменения в закон о бюджете в качестве меры оперативного реагирования. При этом отмечается, что объем использования средств ФНБ на эти цели предлагается ограничить 1% ВВП.

Ранее соответствующий законопроект разработал Минфин

Кроме того, данный законопроект определяет порядок начисления в бюджеты доходов от повышения НДФЛ для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. Согласно документу, 87% будет распределено в региональные и местные бюджеты, 13% — в федеральный.