Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.36
$
78.49
92.57
91.94
Прогноз
05.10 – 12.10
$
78.42
90.70
Индексы и котировки Brent
41.31
–0.07 Золото
1884.97
+0.05 РТС
1155.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.09
1.1705
–0.0142
15.09
1.1847
27.09
18.09
04.09

Госдума одобрила смягчение бюджетного правила на 2021 год 

Rambler News Service 51 минуту назад
Госдума одобрила смягчение бюджетного правила
Фото: ТАСС
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, которым предлагается увеличить в 2021 году предельный допустимый уровень нефтегазовых доходов бюджета, которые могут направляться на расходы, почти втрое: с 585 млрд рублей до 1,46 трлн рублей, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«ГД приняла закон об особенностях исполнения бюджета в 2021 году», — говорится в сообщении.

Таким образом, в случае снижения цен на нефть правительство сможет направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на обеспечение сбалансированности федерального бюджета в размере недополученных нефтегазовых доходов до внесения изменения в закон о бюджете в качестве меры оперативного реагирования. При этом отмечается, что объем использования средств ФНБ на эти цели предлагается ограничить 1% ВВП.
Ранее соответствующий законопроект разработал Минфин.
Кроме того, данный законопроект определяет порядок начисления в бюджеты доходов от повышения НДФЛ для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. Согласно документу, 87% будет распределено в региональные и местные бюджеты, 13% — в федеральный.
Видео дня. Мишустин придумал план спасения экономики
Rambler News Service: последние новости
Посол Белоруссии заявил о консенсусе с Россией по цене на газ на 2021 год Посол Белоруссии заявил о консенсусе с Россией по цене на газ на 2021 год В России за сутки от коронавируса выздоровели 6 004 человека В России за сутки от коронавируса выздоровели 6 004 человека Сенаторы США подготовили санкции против России из-за Навального Сенаторы США подготовили санкции против России из-за Навального
Комментарии
Экономика , Госдума , Минфин , Фонд национального благосостояния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ПФР сказали, кто получит новую выплату в 10 тысяч…
В ПФР сказали, кто получит новую выплату в 10 тысяч…
Сбер выплатит рекордные дивиденды
Сбер выплатит рекордные дивиденды
Забрать у богатых: дивиденды могут обложить налогом
Забрать у богатых: дивиденды могут обложить налогом
В России предложили повысить один из налогов
В России предложили повысить один из налогов
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение