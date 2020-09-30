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Решение Путина о запрете на вывоз древесины оказалось «неприятным» для Финляндии 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Решение Путина оказалось «неприятным» для Финляндии
Фото: Reuters
Решение российского лидера Владимира Путина о запрете вывоза древесины в Финляндии назвали «неприятным». После того, как оно было озвучено, акции финских гигантов деревообработки Stora Enso, UPM и Metsa начали дешеветь на бирже Nasdaq Helsinki.

«Это неприятное решение, которое создает большую неопределенность для производственной среды, что отражается на всех других видах деятельности», — сказал РИА «Новости» представитель ассоциации лесной промышленности Финляндии Юха Палокангас.

Финляндия нарастила на 10% объем импорта древесины за первые пять месяцев 2020 года — до 5,07 млн кубометров, отметил Институт природных ресурсов Финляндии Luke. За четыре первых месяца основным поставщиком являлась Россия — на нее приходились 75% всех поставок.
Акции финских предприятий деревообработки начали падение после новостей о запрете. Акции Stora Enso падали на 1,36%, UPM на 0,15%, Metsa на 0,57%.
Путин ранее провел совещание по декриминализации лесного комплекса. Глава государства поручил ввести полный запрет на вывоз грубо— или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года.
Ранее в России задумались о полном запрете экспорта леса в Китай.
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Экономика , Владимир Путин , РИА Новости
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