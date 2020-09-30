Грядет девальвация: эксперты ответили на страхи россиян

Рубль стремительно дешевеет, и россияне опасаются очередного обесценивания российской валюты. Однако, как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, для серьезного кризиса и девальвации рубля сегодня предпосылок нет. Перевод статьи приводит «ИноСМИ»

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Сентябрь стал не очень удачным месяцем для российской валюты, отмечает издание. На рубль давит напряженность из-за нового спада мировой конъюнктуры ввиду надвигающейся второй волны пандемии коронавируса, а также конфликты в Нагорном Карабахе, Белоруссии, ситуация с Алексеем Навальным и приближающиеся выборы президента США.

«Вызванное сначала конъюнктурными, затем политическими, а теперь — обоими этими факторами ослабление рубля в последние недели подогрело в России глубоко сидящие страхи дальнейшего обесценивания национальной валюты», - отмечает Süddeutsche Zeitung.

За последние 30 лет россияне пережили несколько валютных кризисов. Последний случился шесть лет назад, когда стоимость рубля на фоне введения санкций из-за Крыма и ситуации в Донбассе на время упала наполовину.

По мнению издания, заголовки в СМИ наподобие «Экономисты предсказывают неизбежный коллапс национальной валюты» отражают реальные страхи в общественном сознании. Однако отмечается, что сейчас положение не настолько мрачное, как в 2014-2015 годах.

Эксперты издания признают, что падение рубля неизбежно отразится как на производителях, так и на потребителях. При этом они уверяют, что эффект от обесценивания рубля будет выражен слабее, чем во времена предыдущего кризиса, поскольку сегодня в России потребляется значительно больше отечественных товаров, чем еще пять лет назад.

Кроме того, Кремль имеет достаточные объемы валюты, чтобы поддержать рубль в случае совсем уже глубокого падения. При этом государство вмешается лишь в крайнем случае, считает немецкое СМИ.