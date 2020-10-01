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Американский сенат принял временный бюджет

RT на русском
1 час назад
Сенат США следом за палатой представителей принял временный бюджет до 11 декабря, что позволит предотвратить шатдаун правительства.
Американский сенат принял временный бюджет
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
Отмечается, что законопроект станет законом если его подпишет президент страны Дональд Трамп.
По законопроекту принимаются меры выполнения бюджета до 11 декабря.
Ранее стало известно, что сенат конгресса США проголосует по кандидатуре нового судьи, предложенной Дональдом Трампом до президентских выборов.
Экономика,Дональд Трамп,Сенат США,
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