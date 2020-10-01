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Посол РФ объяснил желание США остановить «Северный поток — 2» 

News.ru 1 час назад
Объяснено отношение США к «Северному потоку—2»
Фото: globallookpress.com
Попытки США остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» можно объяснить реакцией на независимую внешнюю политику России, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Посол подчеркнул, что на европейцев давят и буквально заставляют отказаться от российского газа в пользу сжиженного газа, чья стоимость выше. Ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным также используется для спекуляций вокруг газопровода, отметил Антонов в эфире канала «Россия 24».

Чтобы сейчас остановить этот газопровод, американцы стали спекулировать на проблеме с блогером Навальным, говоря, что русских надо наказать… Смысл — это заставить нас заплатить за нашу независимую уверенную внешнюю политику, — резюмировал дипломат.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.
Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Сначала он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, позже направлен в берлинскую клинику Charité. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, немецкие врачи считают, что он был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок». К настоящему моменту состояние Навального улучшилось.
Как писал NEWS.ru ранее, эксперт польского портала «Дифенс 24» Якуб Вех считает, что основная угроза по поводу «Северного потока — 2» продолжает исходить от Соединённых Штатов. А отравление Алексея Навального на ситуации с реализацией проекта не скажется.
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Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , Анатолий Антонов , Газпром , Shell
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