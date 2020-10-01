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В России дали прогнозы по ценам в октябре 

Lenta.ru 1 час назад
В России дали прогнозы по ценам в октябре
Фото: ТАСС
Российские эксперты дали прогнозы инфляции в стране в октябре. Об этом следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По мнению экспертов, годовая инфляция в России в текущем месяце будет на уровне 3,8 процента. Основной причиной роста цен в октябре станет перенос ослабления курса рубля во внутренние цены, отметил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.
Кроме того, начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев указал на фактор восстановления потребительской активности. По его словам, динамика доходов россиян и розничных продаж указывает, что восстановительный тренд в потреблении остается умеренным.
В то же время эксперты полагают, что есть ряд и сдерживающих факторов. Так, инфляцию будут сдерживать нарастающая вторая волна коронавируса в России и постепенное возвращение ограничительных мер в стране.
Другим фактором, сдерживающим инфляцию, управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин считает падение спроса населения на товары и услуги из-за снижающихся реальных располагаемых доходов, снижение цен на плодоовощную продукцию, а также сжатие международного туризма.
Ранее сообщалось, что рост цен на продукты в России в январе-августе 2020 года составил 3,9 процента, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,3 процента. При этом в августе цены в России снизились на 1,1 процента, а в Евросоюзе — на 0,3 процента.
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Экономика , Дмитрий Куликов , Владимир Евстифеев , ЕС , Банк Зенит , РИА Новости
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