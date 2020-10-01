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Банки уличили в обходе нового закона 

Артём Кульша 51 минуту назад
Банки уличили в обходе нового закона
Фото: ТАСС
Банки могут использовать уловки, чтобы обойти новый закон о возврате страховки. Об этом сообщают «Известия».
С 1 сентября, как сообщал «Рамблер», вступил в силу закон о внесении изменений в законы «О потребительском кредите (займе)» и «Об ипотеке (залоге недвижимости)», который обязывает банки возвращать клиентам часть страховой премии в случае полного досрочного погашения займа, а также наделяет заемщика правом вернуть страховку в течение 14 дней после заключения договора.
Международная конфедерация обществ потребителей проанализировала слабые места этого закона и работу кредитных и страховых организаций и сочла, что кредиторы и страховщики могут использовать ряд уловок для обхода нового закона.
Там опасаются, что при продаже страховки жизни клиенту, когда банк выступает выгодоприобретателем в части остатка по кредиту, а страхователь становится бенефициаром по остальной сумме, страховка как бы отрывается от займа, в результате чего досрочное погашение кредита не будет служить основанием для разрыва отношений со страховщиком, потому что полис продолжит действовать и после выплаты займа.
Кроме того, в конфедерации обнаружили, что новый закон не учитывает практику частично досрочного погашения кредита, которое не влияет на сумму страхования.
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