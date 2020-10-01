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Курс доллара: стоит ли ждать доллар по 85 

Мария Иванова 1 час назад
Курс доллара: стоит ли ждать доллар по 85
Фото: ТАСС
Опрошенные «Российской газетой» эксперты считают, что курс доллара в октябре способен закрепиться в коридоре 80-85 рублей. Против российской валюты могут сыграть ухудшение ситуации в Белоруссии и в Нагорном Карабахе.
Как сообщал «Рамблер», вечером 30 сентября курс доллара на Мосбирже опустился до 77,59 рубля, потеряв сразу 1,4875 рубля. Евро подешевел на 1,915 рубля, до 90,95 рубля.
Эксперты объясняли рост нацвалюты фиксацией прибыли в последний день месяца, ростом аппетита инвесторов к риску и отсутствием новостей о вовлечении России в конфликт в Нагорном Карабахе.
Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков заявил, что в сложившейся ситуации доллар должен стоить 70-75 рублей. По его мнению, даже нефтяные цены не играют здесь серьезную роль, так как российский бюджет располагает резервами. Кочетков отметил, что отметки в 80 рублей за доллар и 93 за евро — это предел терпения российского руководства. Такие значения разогреют инфляцию и сделают россиян значительно беднее.
Узнать текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич добавил, что 1 октября Центробанк начнет дополнительные интервенции, благодаря чему доллар упадет на 2,5 рубля. Гурвич считает, что в октябре доллар будет стоить 75 рублей, а евро — 88.
Равновесный курс, по мнению Гурвича, равен 72,5 рубля за доллар и 84,8 рубля за евро. Однако российская валюта значительно слабее этих уровней из-за санкционной угрозы.
Эксперт Альфа-банка Наталия Орловой настроена не так оптимистично. Наилучшим раскладом для нацвалюты она назвала закрепление доллара на уровне 75-80 рублей.
Видео дня. Москвичи начали тратить накопления из-за падающего рубля
Комментарии
Экономика , Евсей Гурвич , Андрей Кочетков , Альфа-банк , Московская биржа , Центральный банк России , "Российская газета"
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