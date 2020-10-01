США попали в зависимость от России

Алексей Анпилогов, комментируя инициативу американских парламентариев, заявил, что в настоящее время у США нет своих предприятий по обогащению урана. В то же время компании Uranium One, держателем контрольного пакета акций которой является Росатом, принадлежит 30-40% всех производств в мире. При этом, по словам эксперта, довести до «реакторного обогащения» сырье могут только в России.