США попали в зависимость от России

Атомная энергетика США полностью зависит от поставок урана, обогащенного на российских предприятиях Росатома
, заявил
«Свободной прессе» президент Фонда научных исследований «Основание» Алексей Анпилогов. По его словам, РФ в наследство от СССР досталась уникальная технология добычи и обогащения природного материала, которая превращает конечный продукт в самое выгодное предложение на мировом рынке.
Алексей Анпилогов, комментируя инициативу американских парламентариев, заявил, что в настоящее время у США нет своих предприятий по обогащению урана. В то же время компании Uranium One, держателем контрольного пакета акций которой является Росатом, принадлежит 30-40% всех производств в мире. При этом, по словам эксперта, довести до «реакторного обогащения» сырье могут только в России.
По его словам, в настоящее время американская атомная отрасль «лежит в руинах», а, чтобы воссоздать ее, потребуются колоссальные вложения. При этом Россия, уверяет эксперт, обладает уникальной технологией по добыче сырья путем подземного выщелачивания, что делает себестоимость продукта настолько низкой, что перебить его цену на международном рынке пока не под силу никакой другой стране в мире.