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Расходы на президента России решили увеличить 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Расходы на президента России решили увеличить
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
Правительство России решило увеличить ассигнования по разделу «Функционирование президента Российской Федерации» на 11,2 процента по сравнению с уровнем, который был запланирован до пандемии. Об этом сказано в проекте федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов, сообщает РБК.
В абсолютных цифрах расходы на эти цели в 2021 году составят 27,5 миллиарда рублей, а в 2022-м — 27 миллиардов, что также на 7,7 процента больше, чем предполагалось изначально.
В следующем году на «содержание и функционирование» президента предполагается потратить порядка 149 миллиона рублей — это меньше, чем запланированные ранее 164 миллиона.
Еще 14,8 миллиарда пойдет на его администрацию, более 1,2 миллиарда — на обеспечение зарубежных визитов делегаций высших органов власти, а 300 миллионов каждый год решено переводить на субсидии Ельцин-центру.
По 11,3 миллиарда будут тратить на Управление делами президента и подведомственные учреждения. Из них 10,2 миллиарда пойдут на поддержку неправительственных организаций, которые участвуют в развитии гражданского общества.
В целом рост по данному разделу бюджета достигается за счет увеличения субсидий неправительственным организациям и повышения расходов на администрацию президента. В пояснительной записке к документу траты объясняются изменением структуры органа, которое произошло в течение 2020 года.
Вместе с тем в новом бюджете выделят меньше запланированных средств на образование и демографические проекты. Сократятся на 2,5 триллиона рублей и расходы на выплату пенсий.
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Комментарии 2
Экономика , Администрация Президента РФ , Правительство РФ , Ельцин-центр
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