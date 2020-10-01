Расходы на президента России решили увеличить 

Правительство России решило увеличить ассигнования по разделу «Функционирование президента Российской Федерации» на 11,2 процента по сравнению с уровнем, который был запланирован до пандемии. Об этом сказано в проекте федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов, сообщает РБК.

В абсолютных цифрах расходы на эти цели в 2021 году составят 27,5 миллиарда рублей, а в 2022-м — 27 миллиардов, что также на 7,7 процента больше, чем предполагалось изначально.

В следующем году на «содержание и функционирование» президента предполагается потратить порядка 149 миллиона рублей — это меньше, чем запланированные ранее 164 миллиона.

Еще 14,8 миллиарда пойдет на его администрацию, более 1,2 миллиарда — на обеспечение зарубежных визитов делегаций высших органов власти, а 300 миллионов каждый год решено переводить на субсидии Ельцин-центру

По 11,3 миллиарда будут тратить на Управление делами президента и подведомственные учреждения. Из них 10,2 миллиарда пойдут на поддержку неправительственных организаций, которые участвуют в развитии гражданского общества.

В целом рост по данному разделу бюджета достигается за счет увеличения субсидий неправительственным организациям и повышения расходов на администрацию президента . В пояснительной записке к документу траты объясняются изменением структуры органа, которое произошло в течение 2020 года.

Вместе с тем в новом бюджете выделят меньше запланированных средств на образование и демографические проекты. Сократятся на 2,5 триллиона рублей и расходы на выплату пенсий.