Эксперты высказались о будущем «Северного потока-2»

Строительство "Северного потока 2" может быть сопряжено с трудностями, но проект выгоден Германии, поэтому газопровод будет достроен, а в перспективе могут появиться еще несколько веток газопровода, заявили эксперты в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

"Северный поток-2" — всего-навсего инструмент влияния коллективного Запада на Россию, во главе этого коллективного Запада стоят США", — сказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

По его словам, пока Брюссель и Берлин держат удар, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель находится под жестким давлением оппозиции и других мнений, в частности, министра иностранных дел Хайко Мааса. По мнению, Белова, ситуация вокруг "Северного потока 2" является "чисто политической амбицией США".

"Я считаю, что с большими трудностями, но он будет достроен", — завил он.

"Мой прогноз — что сложности будут, но проект будет достраиваться. Что в эту пользу говорит? Если мы смотрим на долгосрочную перспективу, на 2050 год, газотрубопроводная система, идущая из России, в том числе через Украину, "Северные потоки" будут использоваться для поставок водорода. Водород может подмешиваться уже сейчас в газ, поставляемый из России", — сказал он.

Эксперт добавил, что "ни Германия, ни Европа не могут себя обеспечить в будущем водородом — речь идет о зеленом водороде, который производится с помощью электролизеров, где электроэнергия поступает из возобновляемых источников энергии, а для переходного периода, допустим, и так называемый голубой и бирюзовый водород, который может идти из России".

"Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно и речь идет уже о другом газе", — пояснил эксперт.

"Главное, чего мы должны бояться, — это американских жесточайших санкций. Если американцы пойдут ва-банк, то они смогут запугать западные компании и, может быть, приостановить строительство газопровода, но будет ответная реакция в Германии", — отметил политолог Александр Рар

По словам врио директора ИНИОН РАН, члена-корреспондента РАН Алексея Кузнецова , проблема "Северного потока" — это недобросовестная конкуренция США, которые преследуют только свои интересы.

"Вопрос в том, насколько у США хватит рычагов давления на Германию и другие страны, а рычаги будут самые жесткие и безусловно противоречащие любым нормам международного права и евроатлантической солидарности, потому что вторичные санкции США против европейских компаний сами по себе абсолютно незаконны", — сказал он.

Эксперт считает, что "в данном случае это момент истины для Европейского союза и Германии, насколько та же Германия спустя 30 лет после уникальной возможности, предоставленной Советским Союзом, стать суверенным государством, действительно в состоянии продолжать следовать в фарватере США или отстаивать свои интересы, потому что очевидно что "Северный поток" в большей степени интересен Германии, нежели России".

"Так как России в любом случае придется продавать свой газ в ту или иную страну, а Германия реально получает возможность эксплуатировать все положительные моменты, связанные с тем, что газопровод проходит именно по ее территории", — заключил эксперт.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеется, что газопровод не будет достроен. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут подготовить ответ на ситуацию с Алексеем Навальным

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции. В Кремле ранее призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом" . Европейские партнеры — Royal Dutch Shell , OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.