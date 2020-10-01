Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.25
$
77.47
90.65
90.95
Прогноз
05.10 – 12.10
$
77.09
89.88
Индексы и котировки Brent
41.98
–0.07 Золото
1897.77
+0.01 РТС
1178.51
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.10
1.1749
–0.0067
16.09
1.1816
28.09
20.09
06.09

Эксперты высказались по поводу будущего «Северного потока 2» 

Прайм и ещё 1 45 минут назад
Эксперты высказались о будущем «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
Строительство "Северного потока 2" может быть сопряжено с трудностями, но проект выгоден Германии, поэтому газопровод будет достроен, а в перспективе могут появиться еще несколько веток газопровода, заявили эксперты в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

"Северный поток-2" — всего-навсего инструмент влияния коллективного Запада на Россию, во главе этого коллективного Запада стоят США", — сказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

По его словам, пока Брюссель и Берлин держат удар, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель находится под жестким давлением оппозиции и других мнений, в частности, министра иностранных дел Хайко Мааса. По мнению, Белова, ситуация вокруг "Северного потока 2" является "чисто политической амбицией США".
"Я считаю, что с большими трудностями, но он будет достроен", — завил он.

"Мой прогноз — что сложности будут, но проект будет достраиваться. Что в эту пользу говорит? Если мы смотрим на долгосрочную перспективу, на 2050 год, газотрубопроводная система, идущая из России, в том числе через Украину, "Северные потоки" будут использоваться для поставок водорода. Водород может подмешиваться уже сейчас в газ, поставляемый из России", — сказал он.

Эксперт добавил, что "ни Германия, ни Европа не могут себя обеспечить в будущем водородом — речь идет о зеленом водороде, который производится с помощью электролизеров, где электроэнергия поступает из возобновляемых источников энергии, а для переходного периода, допустим, и так называемый голубой и бирюзовый водород, который может идти из России".

"Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно и речь идет уже о другом газе", — пояснил эксперт.

"Главное, чего мы должны бояться, — это американских жесточайших санкций. Если американцы пойдут ва-банк, то они смогут запугать западные компании и, может быть, приостановить строительство газопровода, но будет ответная реакция в Германии", — отметил политолог Александр Рар.
По словам врио директора ИНИОН РАН, члена-корреспондента РАН Алексея Кузнецова, проблема "Северного потока" — это недобросовестная конкуренция США, которые преследуют только свои интересы.

"Вопрос в том, насколько у США хватит рычагов давления на Германию и другие страны, а рычаги будут самые жесткие и безусловно противоречащие любым нормам международного права и евроатлантической солидарности, потому что вторичные санкции США против европейских компаний сами по себе абсолютно незаконны", — сказал он.

Эксперт считает, что "в данном случае это момент истины для Европейского союза и Германии, насколько та же Германия спустя 30 лет после уникальной возможности, предоставленной Советским Союзом, стать суверенным государством, действительно в состоянии продолжать следовать в фарватере США или отстаивать свои интересы, потому что очевидно что "Северный поток" в большей степени интересен Германии, нежели России".

"Так как России в любом случае придется продавать свой газ в ту или иную страну, а Германия реально получает возможность эксплуатировать все положительные моменты, связанные с тем, что газопровод проходит именно по ее территории", — заключил эксперт.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеется, что газопровод не будет достроен. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут подготовить ответ на ситуацию с Алексеем Навальным.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции. В Кремле ранее призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.
Видео дня. Москвичи начали тратить накопления из-за падающего рубля
Прайм: последние новости
"Северный поток-2" будет достроен и начнёт работу вопреки всем препятствиям "Северный поток-2" будет достроен и начнёт работу вопреки всем препятствиям Россия и Белоруссия заключили контрактов на $700 миллионов Россия и Белоруссия заключили контрактов на $700 миллионов Белоруссия и Россия нашли консенсус по вопросу цены на газ в 2021 году Белоруссия и Россия нашли консенсус по вопросу цены на газ в 2021 году
Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Владислав Белов , Алексей Кузнецов , Александр Рар , Газпром , ЕС , Shell , РАН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расходы на президента России решили увеличить
Расходы на президента России решили увеличить
Россиянам рассказали, чем опасны дешевые квартиры
Россиянам рассказали, чем опасны дешевые квартиры
Подсчитано число россиян-банкротов
Подсчитано число россиян-банкротов
Bloomberg оценил потери российских миллиардеров
Bloomberg оценил потери российских миллиардеров
Новости партнеров
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение