Дания приняла решение по «Северному потоку-2»

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Дания выдала разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» 

ТАСС и ещё 2 51 минуту назад
Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2" на шельфе страны при соблюдении ряда условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов, говорится в сообщении регулятора.
В частности, ввод в эксплуатацию газопровода может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы одна из линий трубопровода была испытана, верифицирована и выполнены все соответствующие условия, прописанные в разрешении на строительство и эксплуатацию.
Отказ от «СП — 2»: ФРГ грозит огромный штраф
Заявка на получение соответствующего разрешения была подана Nord Stream 2 AG 18 ноября 2019 года.
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