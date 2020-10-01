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Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения 

RT на русском и ещё 11 54 минуты назад
Россия и Мальта подписали новое налоговое соглашение
Фото: globallookpress.com
Россия и Мальта подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения, сообщил российское Министерство финансов.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, изменения касаются увеличения налога до 15% у источника в отношении дивидендов и процентов.

«Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%», — говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.
В подписании документа участвовали замглавы Минфина России Алексей Сазанов и чрезвычайный и полномочный посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус.
В середине сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении проекта протокола относительно внесения изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
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Комментарии
Экономика , Алексей Сазанов , Михаил Мишустин , Минфин
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