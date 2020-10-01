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Нафтогаз заявил о рекордных запасах в ПХГ Украины 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 38 минут назад
Нафтогаз заявил о рекордных запасах в ПХГ Украины
Фото: ТАСС
Украина накопила рекордные количества газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) — 28 млрд кубометров, — и до конца месяца они могут быть заполнены полностью, сообщил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас в украинских хранилищах рекордные 28 млрд кубометров газа. Наши ПХГ заполнены на 90%. Этого не было давно. До конца месяца заполненность может достигнуть 100%», — приводит его слова ТАСС.

1 сентября в украинских ПХГ находилось 24 млрд кубометров газа. В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ Украины снизились на 5,9 млрд кубометров — до 15,8 млрд кубометров. Всего в стране 12 подземных хранилищ «Укртрансгаза», 100% акций которого принадлежит «Нафтогазу Украины».
При этом оптовая цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7% по сравнению с июнем, до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр.
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Комментарии
Экономика , Андрей Коболев , Нафтогаз , ИТАР-ТАСС
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