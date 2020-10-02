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Украину назвали главным бенефициаром транзита «санкционки» через Россию 

РИА Новости и ещё 4 31 минуту назад
Подсчитана выгода Украины от транзита «санкционки» через РФ
Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев
Украина оказалась главным выгодоприобретателем от транзита санкционной продукции через территорию России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП), разработавшего систему отслеживания перевозок товаров.
По данным аналитиков, после того, как Россия разрешила транзит запрещенной продукции через свою территорию, украинские перевозчики смогли сэкономить порядка 13 миллионов долларов. Всего с марта 2020 года иностранные транспортные компании отправили через Россию свыше 4,4 тысячи рейсов с товарами, в отношении которых введены санкции.
Чаще всего, по подсчетам ЦРЦП, везут продовольственные товары: 37% всего транзита приходится на мясо и мясные продукты, 12% — на продукты из зерновых, 9% составляют молочные продукты, еще 5% — фрукты и орехи, на какао приходится 4% от всего объема, а рыба и рыбные продукты составляют 2%.
Возможность ввозить на территорию России запрещенные товары из стран, против которых российские власти с 2014 года вводили ответные санкции, появилась у перевозчиков в 2020 году при условии, что транзит таких товаров отслеживается с помощью специальных систем контроля.
Продовольственное эмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти шесть лет. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Запрет касается сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия их США, стран ЕС, Канады, Австрии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Также определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.
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Экономика , Другое , Владимир Путин , ЕС
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