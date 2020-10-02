Россия увеличит траты на информбезопасность в восемь раз 

Финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» в 2022 и 2023 годах увеличится в восемь раз — до 16 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов.

Приоритет власти отдают криптографии, функционированию киберполигонов, фильтрации интернет-трафика и противодействию компьютерным атакам. Защите персональных данных и предотвращению утечек личной информации уделяется меньше внимания, пишут «Известия».

В 2022–2023 годах на эти цели собираются выделить по восемь млрд рублей, тогда как изначально рассчитывали перераспределить по одному млрд рублей на каждый год.

При этом почти половину указанного бюджета могут пустить на создание и работу национального технологического центра внедрения методов современной криптографии — 4 и 4,2 млрд рублей в 2022 и 2023 году из общей суммы госфинансирования в 11,5 млрд Также планируется профинансировать анализ защищённости государственных информационных систем.

Как отметил руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев , в проект не вошли меры, направленные на защиту личных данных россиян, хотя проблема в этой сфере является наиболее резонансной в настоящее время. Генеральный директор компании «Доктор Веб» Борис Шаров указал на то, что внимания государства требует также подготовка квалифицированных специалистов в области информационной безопасности.