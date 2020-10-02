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Курс доллара: стоит ли скупать валюту 

Мария Иванова 38 минут назад
Курс доллара: стоит ли скупать валюту
Фото: ТАСС
Опрошенные РБК эксперты считают, что курс доллара может вырасти еще сильнее, но долго рубль дешевым не будет. Некоторые аналитики ждут падения доллара до 70-75 рублей к концу года и не советуют скупать валюту прямо сейчас.
Эксперты обратили внимание, что после нескольких дней антирекородов падение рубля остановилось на фоне словесных интервенций Центробанка: в регуляторе напомнили о планах продавать больше валюты на рынке с 1 октября.
Как сообщал «Рамблер», вечером 1 октября на Мосбирже курс доллара снизился на 12,75 копейки, до 77,5 рубля. Евро подорожал на 3,5 копейки, до 91,09 рубля.
Проверить текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Эксперт ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин заявил, что российская валюта еще может обвалиться до 80–85 рублей за доллар, но продлится это недолго. Он подчеркнул, что рубль все еще недооценен.
Аналитик Металлинвестбанка Сергей Романчук прогнозирует, что рубль укрепится до 70–75 рублей за доллар к концу 2020 года, если санкционная угроза не реализуется и геополитика не будет влиять на валютный рынок так сильно. В случае негативного сценария, по мнению Романчука, ЦБ сможет не допустить серьезных проблем: золотовалютные резервы российского регулятора «колоссальны».
Романчук посоветовал не скупать валюту сейчас из-за страха перед дальнейшим обвалом рубля. Он отметил, что некоторые факторы указывают на возможность разворота: в частности, рубль перестал доходить до 80 за доллар.
Финансовый советник Наталья Смирнова также заявила, что считает бессмысленным скупать доллары прямо сейчас. По ее мнению, в конце года ситуация с рублем будет лучше.
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Комментарии
Экономика , Наталья Смирнова , Сергей Романчук , Андрей Хохрин , Металлинвестбанк , Московская биржа , Центральный банк России , РБК
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