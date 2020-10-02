Китай отказывается от российских продуктов 

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Китай ведет необъявленную торговую войну с Россией. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Вчера там рассказали, что главное таможенное управление Китая требует от экспортеров гарантий отсутствия коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19, в продукции и на ее упаковке. В ВАРПЭ сочли это признаком необъявленной торговой войны.

Президент объединения Герман Зверев высказал мнение, что китайская таможня действует в диалоге с местными предприятиями. Также он отметил, что в настоящее время средние цены на российскую продукцию в Китае снизились на 20%, хотя обычно в это время года растут.

Зверев прогнозирует, что российская рыбная отрасль потеряет 50-60 миллионов долларов в течение ближайшего месяца, если экспорт будет приостановлен и запрещен.