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Китай отказывается от российских продуктов 

Артём Кульша 1 час назад
Китай отказывается от российских продуктов
Фото: Reuters
Китай ведет необъявленную торговую войну с Россией. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.
Вчера там рассказали, что главное таможенное управление Китая требует от экспортеров гарантий отсутствия коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19, в продукции и на ее упаковке. В ВАРПЭ сочли это признаком необъявленной торговой войны.
Президент объединения Герман Зверев высказал мнение, что китайская таможня действует в диалоге с местными предприятиями. Также он отметил, что в настоящее время средние цены на российскую продукцию в Китае снизились на 20%, хотя обычно в это время года растут.
Зверев прогнозирует, что российская рыбная отрасль потеряет 50-60 миллионов долларов в течение ближайшего месяца, если экспорт будет приостановлен и запрещен.
Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков напомнил, что Китай не впервые находит коронавирус в сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из России, однако, например, предварительная проверка не обнаружила его на двух российских судах, на которых якобы была привезена такая продукция.
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Комментарии 9
Экономика , Константин Савенков , Герман Зверев , Россельхознадзор , Федеральная таможенная служба
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