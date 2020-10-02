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Россия может построить «Северный поток — 3» 

Артём Кульша 1 час назад
Россия может построить «Северный поток — 3»
Фото: Reuters
В будущем Россия может построить газопровод «Северный поток — 3» и так далее. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
20 августа, как сообщал «Рамблер», политик Алексей Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок», допустили причастность России к этому и пригрозили наказанием. Среди рассматриваемых мер — приостановка строительства трубопровода «Северный поток — 2».
Вчера Белов высказал мнение, что ситуация вокруг «Северного потока — 2» — политическая амбиция США, а сам проект — инструмент влияния коллективного Запада на Россию, но он будет достроен, пусть и с большими трудностями.
По его словам, в эту пользу говорит взгляд на долгосрочную перспективу — в 2050 году «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» будут использоваться для поставок голубого и бирюзового водорода, так как Европа не сможет обеспечивать себя зеленым водородом.

«В будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно и речь идет уже о другом газе», — добавил Белов.

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Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , Владислав Белов , РАН
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