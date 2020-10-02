Владислав Белов. В будущем Россия может построить газопровод «Северный поток — 3» и так далее. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель директора Института Европы РАН

20 августа, как сообщал «Рамблер», политик Алексей Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок», допустили причастность России к этому и пригрозили наказанием. Среди рассматриваемых мер — приостановка строительства трубопровода «Северный поток — 2».

Вчера Белов высказал мнение, что ситуация вокруг «Северного потока — 2» — политическая амбиция США, а сам проект — инструмент влияния коллективного Запада на Россию, но он будет достроен, пусть и с большими трудностями.

По его словам, в эту пользу говорит взгляд на долгосрочную перспективу — в 2050 году «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» будут использоваться для поставок голубого и бирюзового водорода, так как Европа не сможет обеспечивать себя зеленым водородом.