Украина использует Россию для перевоза санкционки 

Украина — главный перевозчик санкционных товаров по территории России. Об этом сообщает РБК.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин поручил позволить ввозить на территорию России санкционные товары при условии, что транзит будет отслеживаться. В 2020-м поручение было реализовано.

Согласно данным Центра развития цифровых платформ, в марте-сентябре через территорию России было осуществлено более 4,4 тысячи рейсов с санкционными товарами. Чаще всего это были продукты питания — мясо и мясные субпродукты (доля рейсов — 37%), продукты из зерна и злаков (12%), молочные продукты (9%), фрукты и орехи (5%), какао (4%), рыба и ракообразные (3%).

Большинство рейсов было осуществлено с территории Украины — 2,7 тысячи рейсов или 61% от общего числа. Чаще всего товары следовали в Казахстан (около двух тысяч рейсов), Азербайджан (около 400 рейсов) и Грузию (около 300 рейсов).

В ЦРЦП отметили, что транзит через территорию России подразумевает меньшее количество пересечений границы по сравнению с обходными сухопутными маршрутами, что позволяет сократить расходы на оформление и перевод транспортной документации, заработные платы, топливо и так далее.