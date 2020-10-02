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Украина использует Россию для перевоза санкционки 

Артём Кульша 29 минут назад
Украина использует Россию для перевоза санкционки
Фото: РИА Новости
Украина — главный перевозчик санкционных товаров по территории России. Об этом сообщает РБК.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин поручил позволить ввозить на территорию России санкционные товары при условии, что транзит будет отслеживаться. В 2020-м поручение было реализовано.
Согласно данным Центра развития цифровых платформ, в марте-сентябре через территорию России было осуществлено более 4,4 тысячи рейсов с санкционными товарами. Чаще всего это были продукты питания — мясо и мясные субпродукты (доля рейсов — 37%), продукты из зерна и злаков (12%), молочные продукты (9%), фрукты и орехи (5%), какао (4%), рыба и ракообразные (3%).
Большинство рейсов было осуществлено с территории Украины — 2,7 тысячи рейсов или 61% от общего числа. Чаще всего товары следовали в Казахстан (около двух тысяч рейсов), Азербайджан (около 400 рейсов) и Грузию (около 300 рейсов).
В ЦРЦП отметили, что транзит через территорию России подразумевает меньшее количество пересечений границы по сравнению с обходными сухопутными маршрутами, что позволяет сократить расходы на оформление и перевод транспортной документации, заработные платы, топливо и так далее.
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Экономика , Владимир Путин
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