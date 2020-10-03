Россиянам раскрыли причину неизбежной девальвации 

«Хотя рубль и откатился от недавних антирекордных уровней, он все еще продолжает оставаться откровенно слабым. Ожидать существенного укрепления российской валюты не стоит, так как это не выгодно правительству. Ведь самый простой способ сбалансировать бюджет (а у нас он в этом году может оказаться дефицитным процентов на 5) — это умеренная девальвация национальной валюты», — заявил Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ».