Россиянам раскрыли причину неизбежной девальвации 

Эксперты рассказали о падении цен на нефть, угрозе отечественной экономике и кошелькам граждан.
Начало октября ознаменовалось резким падением нефтяных котировок. Аналитики считают, что по нефти, в частности, ударила болезнь Трампа, пишет «МК».
Дополнительными факторами оказались низкие темпы восстановления спроса на энергоресурсы, а также почти двукратное увеличение добычи нефти Ливией.
«Дальнейшее развитие событий будет, в первую очередь, обусловлено ожесточением карантинных мер и возвратом к режиму самоизоляции в крупнейших экономиках мира, в том числе, в России. Курс рубля в таких условиях будет неуклонно снижаться», — считает Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал».
По его мнению, федеральному бюджету обвал российской валюты окажется на пользу: налоговые сборы в рублях увеличатся вследствие роста долларовой выручки экспортеров.
Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари» полагает, что факторами роста нефтяных цен могут стать начало массовой вакцинации от коронавируса, снижение числа заражений, сокращение запасов сырья, а также повышение спроса на энергоресурсы.
Если стабилизируется ситуация в Белоруссии, разрешится конфликт между Арменией и Азербайджаном, то можно ожидать восстановления рубля до 75,5 рублей. В противном случае можно ждать 83 рублей за доллар.
«Хотя рубль и откатился от недавних антирекордных уровней, он все еще продолжает оставаться откровенно слабым. Ожидать существенного укрепления российской валюты не стоит, так как это не выгодно правительству. Ведь самый простой способ сбалансировать бюджет (а у нас он в этом году может оказаться дефицитным процентов на 5) — это умеренная девальвация национальной валюты», — заявил Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ».
При этом окончательно обвалиться рублю не позволят, чтобы не пострадали импортеры и национальные производители. С октября почти вдвое (с 54 млрд до 86 млрд рублей в месяц) возрастут объемы валютных интервенций ЦБ РФ. Это окажет заметное стабилизирующее воздействие на рубль.
Ранее «Рамблер» сообщал, что выплаты миллионам военных пенсионеров в РФ проиндексируют на 3%.