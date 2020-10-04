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К 2021 году доллар может взять рекордную высоту за последние пять лет 

Российская Газета 32 минуты назад
Доллар может взять рекордную высоту
Фото: ТАСС
Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, рассказал от каких факторов зависит сейчас российская валюта и дал два сценария по ее движению на конец года:
— Рубль зависит во многом от текущих настроений "бегства от рисков" финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире. Дополнительный негатив, — уточняет эксперт, — взметнувший в начале недели доллар к полугодовым максимумам около 80 рублей, проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики.
Несколько успокаивает рынок срочное решение ЦБ о дополнительной продаже валюты в октябре на 2,9 миллиарда рублей в день. Увеличена и ее реализация экспортерами из-за введения правительством ограничений по сумме остатка валютных активов на счетах.
В пятницу, 2 октября, неприятной неожиданностью стало известие о заражении Дональда Трампа коронавирусом. Это фактор, который и на следующей неделе может поддерживать спрос в мире на доллар как защитный актив из-за неопределенности ситуации. Трампу тяжелее теперь вести предвыборную борьбу. Шансы Джо Байдена повышаются. А его победа была бы негативна для рубля из-за более сильной приверженности демократов антироссийским санкциям.
С такой диспозицией рубль вступает в новую неделю, находясь под давлением.
Понедельник, 5 октября, тем не менее, не обещает значимых событий, какие с избытком проявились в начале месяца. И их первое воздействие во многом учтено в ценах. Так что день может быть достаточно спокойным. Наиболее вероятный диапазон движения курса рубля на день: 77,5-78,7 рубля за доллар и 91,1-92,2 рубля за евро.
А в течение недели динамика будет зависеть, прежде всего, от перипетий изменения факторов, о которых мы уже говорили. В предстоящую пятидневку инвесторы обратят внимание и на новые события, которые могут быть важны для курса.
Во вторник, 6 октября, выйдет прогноз по рынку энергоносителей от агентства EIA США, данные об инфляции в России в сентябре. Предполагается, что она усилилась до 3,7 против 3,6 процента в августе, что стало бы явным минусом для рубля.
Среда, 7 октября, принесет информацию о запасах нефти в США и публикацию протоколов заседания ФРС США. Данные события могут воздействовать на котировки нефти и доллара.
В четверг, 8 октября, рынок будет следить за заявлением по монетарной политике европейского ЦБ, что может оказать влияние на евро.
В целом неделя способна дать более широкую амплитуду колебаний курса российской валюты: 76,7-79,3 рубля за доллар и 90,1-93,2 рубля за евро.
Какие курсы валют ожидаются к 2021 году
До конца года динамика рубля, наряду с иными драйверами, будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России.
Вероятно, все же, что вторая волна не приведет к массовым карантинам, как весной. Но данный фактор, в случае сочетания с негативным развитием других событий, в качестве пессимистичного сценария может привести курс доллара к уровням 80-85 рублей (отметку в 85 доллара последний раз проходил в 2016 году).
В свою очередь, нельзя сбрасывать со счетов и возможность оптимистичного развития событий. В этом случае не исключено укрепление рубля к 72-75 рублям.
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Комментарии 1
Экономика , Рынки , Джозеф Байден , Марк Гойхман , Дональд Трамп , ФРС , Центральный банк России , "Российская газета" , Евро , Доллар
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