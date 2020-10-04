Минск назвал срок получения первой части кредита РФ

«Концепт такой, что должно быть три транша. Один из них, скажем, это Евразийский фонд стабилизации и развития, мы работаем с ними. Это первая часть, я думаю, что мы в обозримом будущем его получим, думаю, что в октябре даже, до конца октября мы это все сформируем», — приводит его слова ТАСС.