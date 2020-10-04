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Белоруссия назвала срок получения первой части российского кредита 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Минск назвал срок получения первой части кредита РФ
Фото: РИА Новости
Минск рассчитывает до конца октября получить первую часть российского кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Концепт такой, что должно быть три транша. Один из них, скажем, это Евразийский фонд стабилизации и развития, мы работаем с ними. Это первая часть, я думаю, что мы в обозримом будущем его получим, думаю, что в октябре даже, до конца октября мы это все сформируем», — приводит его слова ТАСС.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии по линии ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.
Напомним, по итогам сочинских переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в сентябре Москва согласилась выделить Минску кредит на 1,5 млрд долларов. Кремль сообщал, что Россия не ставила Белоруссии дополнительных условий для кредита.
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Комментарии 1
Экономика , Антон Силуанов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газпром , ИТАР-ТАСС
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