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Англия передумала насчет венесуэльского золота 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Англия передумала насчет венесуэльского золота
Фото: Reuters
Власти Великобритании передумали насчет венесуэльского золота, которое хранится в Банке Англии, и в деле наметился новый поворот. Это произошло после того, как Апелляционный суд Англии в понедельник, 5 октября, вынес решение в пользу Центрального банка Венесуэлы, передает Reuters.
Уточняется, что было отменено ранее принятое решение Высокого суда Лондона, который называл лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо безоговорочным президентом южноамериканской страны и таким образом лишил действующего президента Николаса Мадуро доступа к слиткам на миллиарды долларов.
Сейчас суд постановил уточнить статус отношений между Великобританией и Венесуэлой, чтобы понять, признает ли Лондон тот факт, что Мадуро по-прежнему осуществляет полномочия президента. При том, что в качестве главы государства признан Гуайдо. О возвращении золота той или иной стороне речь пока не идет.
В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Власти страны неоднократно пытались вернуть их назад, но каждый раз получали отказ. Например, в 2018-м Лондон отказался отдавать золото, потому что посчитал, что Мадуро может захватить собственность государства и использовать ее для своих нужд.
Сейчас официальная позиция Венесуэлы такова: золото нужно, чтобы передать его в программу развития ООН. От нее власти Боливарианской республики хотят получить помощь в борьбе с коронавирусом: лекарства, продукты питания и медицинское оборудование.
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Комментарии 1
Экономика , Другое , Николас Мадуро , Хуан Гуайдо , ООН , Reuters
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