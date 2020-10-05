Англия передумала насчет венесуэльского золота 

Власти Великобритании передумали насчет венесуэльского золота, которое хранится в Банке Англии, и в деле наметился новый поворот. Это произошло после того, как Апелляционный суд Англии в понедельник, 5 октября, вынес решение в пользу Центрального банка Венесуэлы, передает Reuters.

Уточняется, что было отменено ранее принятое решение Высокого суда Лондона, который называл лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо безоговорочным президентом южноамериканской страны и таким образом лишил действующего президента Николаса Мадуро доступа к слиткам на миллиарды долларов.

Сейчас суд постановил уточнить статус отношений между Великобританией и Венесуэлой, чтобы понять, признает ли Лондон тот факт, что Мадуро по-прежнему осуществляет полномочия президента. При том, что в качестве главы государства признан Гуайдо. О возвращении золота той или иной стороне речь пока не идет.

В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Власти страны неоднократно пытались вернуть их назад, но каждый раз получали отказ. Например, в 2018-м Лондон отказался отдавать золото, потому что посчитал, что Мадуро может захватить собственность государства и использовать ее для своих нужд.