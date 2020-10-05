Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.11
$
78.34
91.75
91.84
Прогноз
05.10 – 12.10
$
78.42
90.70
Индексы и котировки Brent
40.13
–0.17 Золото
1892.41
–0.12 РТС
1174.49
+0.00