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Крым кормит Украину 

Артём Кульша 2 часа назад
Крым кормит Украину
Фото: ТАСС
Украина покупает крымскую продукцию агропромышленного комплекса чаще других стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Крыма.
По итогам 2019 года, как сообщал «Рамблер», экспорт продукции АПК из Крыма превысил 17 миллионов долларов (279% планового значения). На прошлой неделе министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин рассказал, что с начала 2020-го экспорт продукции агропромышленного комплекса из Крыма почти достиг 13 миллионов долларов.
В текущему году крымская продукция поставлялась в 12 стран, а чаще всего на Украину — экспортировано товаров на восемь миллионов долларов (61% экспортируемой продукции). Также экспорт осуществлялся в Китай, Турцию, Сербию, Израиль, Абхазию, Армению, Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Таджикистан.
Чаще всего из Крыма экспортировалось мясо птицы (6,5 миллиона долларов или 50% экспортируемой продукции), крепкие спиртные напитки (1,8 миллиона долларов или 14%) и виноградные вина (1,1 миллиона долларов или 8%).

«Увеличение показателей экспорта продукции агропромышленного комплекса из республики проходит, невзирая на санкции со стороны США и европейских стран», — сказано в сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства Крыма.

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Экономика , Андрей Рюмшин
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