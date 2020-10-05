Крым кормит Украину 

Украина покупает крымскую продукцию агропромышленного комплекса чаще других стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Крыма.
По итогам 2019 года, как сообщал «Рамблер», экспорт продукции АПК из Крыма превысил 17 миллионов долларов (279% планового значения). На прошлой неделе министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин рассказал, что с начала 2020-го экспорт продукции агропромышленного комплекса из Крыма почти достиг 13 миллионов долларов.
В текущему году крымская продукция поставлялась в 12 стран, а чаще всего на Украину — экспортировано товаров на восемь миллионов долларов (61% экспортируемой продукции). Также экспорт осуществлялся в Китай, Турцию, Сербию, Израиль, Абхазию, Армению, Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Таджикистан.
Чаще всего из Крыма экспортировалось мясо птицы (6,5 миллиона долларов или 50% экспортируемой продукции), крепкие спиртные напитки (1,8 миллиона долларов или 14%) и виноградные вина (1,1 миллиона долларов или 8%).
«Увеличение показателей экспорта продукции агропромышленного комплекса из республики проходит, невзирая на санкции со стороны США и европейских стран», — сказано в сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства Крыма.