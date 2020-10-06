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Стало известно, как восстановление Китая поможет другим странам 

Прайм и ещё 5 1 час назад
Восстановление Китая поможет другим странам
Фото: Reuters
Соседствующие с Китаем азиатские страны — главные выгодоприобретатели от восстановления экономики Поднебесной от пандемии коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на экономистов.
Эксперты инвестиционной компании Invesco выразили уверенность в том, что экономика ряда азиатских государств в целом улучшится вслед за Китаем.
По мнению стратега Invesco по глобальным рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона Дэвида Чао, основную роль в восстановлении экономики региона сыграет восстановление потребительской активности.
При этом ожидается, что масштабы восстановления будут ниже, чем в 2010 году.

"Я по-прежнему ожидаю, что китайские акции превзойдут акции развитых рынков, потому что Китай демонстрирует продолжающийся V-образный отскок", — отметил Чао.

Как отмечалось в последних отчетностей Китая, производство в КНР растет самыми быстрыми темпами за почти десять последних лет.
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