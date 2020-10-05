Россия пообещала ответ на новые торговые ограничения ЕС

"До сих пор не были услышаны призывы генерального секретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека. Призывы о том, чтобы приостановить хотя бы на период пандемии применение односторонних нелегитимных санкций, прежде всего в том, что касается поставок лекарств, медицинского оборудования и необходимых для этого финансовых транзакций. Проигнорировано и предложение Владимира Путина, которое он внес в рамках встречи в онлайн-формате Группы двадцати, о создании зеленых коридоров, которые должны быть свободны от торговых войн, от рестрикций, коридоров, которые используют для поставок медикаментов и продовольствия, соответствующего оборудования и технологий, — сказал Лавров. — Такое отношение к объединительным инициативам, конечно же, серьезно отравляет атмосферу межгосударственного сотрудничества, усугубляет дефицит взаимного доверия, страдают от этого не только обычные граждане, а это прежде всего на них сказывается, но и деловые круги".