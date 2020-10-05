Власти России бросились спасать рубль 

Власти России на фоне ослабления курса рубля бросились спасать национальную валюту. С 7 октября по 6 ноября Минфин направит на продажу валюты в 2,3 раза больше средств, чем месяцем ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В общей сложности на продажу валюты за указанный период направят 126,9 миллиарда рублей, ежедневный объем составит 5,8 миллиарда. Для сравнения, с 7 сентября по 6 октября объем продаж валюты Минфином составлял 54 миллиарда рублей или 2,5 миллиарда каждый день. Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в октябре составит 76,6 миллиарда рублей.