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Власти России бросились спасать рубль 

Lenta.ru 57 минут назад
Власти России на фоне ослабления курса рубля бросились спасать национальную валюту. С 7 октября по 6 ноября Минфин направит на продажу валюты в 2,3 раза больше средств, чем месяцем ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В общей сложности на продажу валюты за указанный период направят 126,9 миллиарда рублей, ежедневный объем составит 5,8 миллиарда. Для сравнения, с 7 сентября по 6 октября объем продаж валюты Минфином составлял 54 миллиарда рублей или 2,5 миллиарда каждый день. Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в октябре составит 76,6 миллиарда рублей.
Курс рубля на минувшей неделе резко ослабел: 29 сентября евро впервые с января 2016 года взлетел выше 93 рублей, а доллар в тот же день вплотную подошел к 80 рублям. К концу недели российская валюта немного укрепилась, однако в понедельник, 5 октября, падение рубля возобновилось. На момент написания материала курс европейской валюты на Московской бирже находился выше 92 рублей, доллар торговался выше 78 рублей.
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Экономика , Видео , Рынки , Московская биржа , Минфин
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