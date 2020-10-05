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На Украине допустили начало экспорта газа в ЕС 

Rambler News Service и ещё 1 1 час назад
Украина решила заработать на экспорте газа в ЕС
Фото: Reuters
Украина может начать экспорт газа в страны ЕС в отопительный сезон 2020-2021 годов, сообщил и. о. генерального директора «Укртрансгаза» Сергей Перелома.
Он пояснил, что экспорт газа может стать возможен благодаря высокому уровню заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ).
«В этом году уровень наполнения украинских газохранилищ достигнет самого высокого уровня за последние десять лет. Соответственно, со стороны оператора ПХГ мы сделали все необходимое, чтобы ближайший отопительный сезон прошел без кризисов. Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет свой экспорт газа в страны ЕС», — сказал Перелома, слова которого приводит пресс-служба компании.

«В отечественных ПХГ на сегодня достаточно запасов, чтобы не только обеспечить теплом украинцев, но и получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом», — добавил он.

По состоянию на 4 октября, запасы газа в ПХГ Украины составляют 28,154 млрд кубометров.
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Комментарии 5
Экономика , Компании , Сергей Перелома , ЕС
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