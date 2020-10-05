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Кудрин и Силуанов поспорили о повышении налогов 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Кудрин и Силуанов поспорили о повышении налогов
Фото: РИА Новости
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает несвоевременными налоговые изменения, которые правительство намерено ввести в следующем году. На это ему возразил министр финансов Антон Силуанов.
Выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации, Кудрин отметил, что планируемые изменения дадут в 2021 году 590 миллиардов рублей дополнительных доходов, в 2022-м — 732 миллиарда, а в 2023-м — 706 миллиардов.

"Это больше чем на 0,5 процента ВВП увеличение налоговой нагрузки на экономику в период кризиса, когда еще все эти процессы не восстановились. На мой взгляд, здесь нужно было больше сманеврировать резервами для того, чтобы отложить на более поздний период такие налоговые увеличения", — сказал глава Счетной палаты.

Он отметил, что в следующем году власти ожидают прироста инвестиций на 400 миллиардов рублей, однако непонятно, откуда предприятия возьмут на это деньги с учетом ожидаемого падения прибыли и роста налоговой нагрузки.
Силуанов, со своей стороны, заявил, что денежные преференции в следующем году составят более 520 миллиардов рублей, а дополнительная налоговая нагрузка — 547 миллиардов.

"То есть в целом эти изменения носят нейтральный характер для бюджета, но являются дополнительным стимулом для отдельных отраслей экономики", — сказал министр.

В бюджете на 2021-2023 годы заложены дополнительные поступления от нефтяников за счет корректировки налога на дополнительный доход и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых, а также за счет отмены льготы по экспортной пошлине для сверхвязкой нефти. Кроме того, с 2021-го вырастет НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Помимо этого, в ближайшие годы планируется повысить подоходный налог для граждан с высокими доходами и ввести еще некоторые инициативы, нацеленные на возврат капитала из офшоров. Дополнительным источником доходов бюджета станет и рост акцизов на табак.
При этом бюджет предусматривает налоговые льготы для отдельных отраслей экономики: так называемый отрицательный акциз для нефтегазохимии с большой глубиной переработки сырья, а также льготы в обмен на инвестиции для предприятий производственных секторов через заключение специальных инвестиционных соглашений.
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Экономика , Антон Силуанов , Алексей Кудрин , Счетная палата , Совет Федерации
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