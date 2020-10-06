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Власти Москвы оценили сроки восстановления экономики 

Газета.Ru и ещё 3 49 минут назад
Власти Москвы оценили сроки восстановления экономики
Фото: ТАСС
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил сроки восстановления городской экономики. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла", — сказал Ефимов.

По его прогнозам, экономика Москвы полноценно восстановится и вернется к прежней динамике к концу 2021 года или к середине 2022 года.
Заммэра Москвы отметил, что впервые за последнее десятилетие город будет выходить на рынок заимствований.
Столичный бюджет по итогам года недополучит около 800 млрд руб. из-за пандемии коронавируса, добавил Ефимов.
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