Коронавирус заставил Москву занимать деньги

Бюджет Москвы в 2021 году будет дефицитным, властям придётся занимать деньги впервые за 10 лет, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов . Выйти на рынок заимствований Москву заставила пандемия коронавируса.

Ожидается, что объём расходов столицы в 2021 году должен вернуться к уровню 2019-го. Ефимов пообещал, что Москва выполнит все проекты по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства.

«Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла», — добавил заммэра.

Доходы также останутся на уровне 2019 года, а на обеспечение жизнедеятельности города денег хватит, заявил Ефимов.

Ранее чиновник говорил, что по итогам 2020 года бюджет Москвы потеряет 800 млрд рублей из-за коронавируса. Из них 500 млрд рублей — это недополученные доходы, а 300 млрд рублей — внеплановые расходы, связанные с переоборудованием больниц под борьбу с COVID-19.

В конце сентября в Москве начался резкий рост заболеваемости коронавирусом. 23 сентября в столице зафиксировали 970 случаев COVID-19, 27 сентября — уже 2016, 5 октября — 3537. Общее число случаев коронавируса в столице составляет 307 477, из них выздоровели почти 254 000 человек, умерли 5370.