Коронавирус заставил Москву занимать деньги

Бюджет Москвы в 2021 году будет дефицитным, властям придётся занимать деньги впервые за 10 лет, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. Выйти на рынок заимствований Москву заставила пандемия коронавируса.
Ожидается, что объём расходов столицы в 2021 году должен вернуться к уровню 2019-го. Ефимов пообещал, что Москва выполнит все проекты по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства.
«Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла», — добавил заммэра.
Доходы также останутся на уровне 2019 года, а на обеспечение жизнедеятельности города денег хватит, заявил Ефимов.
Ранее чиновник говорил, что по итогам 2020 года бюджет Москвы потеряет 800 млрд рублей из-за коронавируса. Из них 500 млрд рублей — это недополученные доходы, а 300 млрд рублей — внеплановые расходы, связанные с переоборудованием больниц под борьбу с COVID-19.
В конце сентября в Москве начался резкий рост заболеваемости коронавирусом. 23 сентября в столице зафиксировали 970 случаев COVID-19, 27 сентября — уже 2016, 5 октября — 3537. Общее число случаев коронавируса в столице составляет 307 477, из них выздоровели почти 254 000 человек, умерли 5370.
На фоне роста числа заражённых в Москве вновь отправили на самоизоляцию пожилых и больных людей. Мэр Сергей Собянин также потребовал перевести на удалёнку работников, которые могут трудиться из дома.