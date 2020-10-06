Россия ушла в массовое банкротство

Число банкротств граждан в январе - сентябре 2020 года выросло на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года, компаний - сократилось на 19%, следует из сообщений арбитражных управляющих в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц "Федресурс", приведенных в сообщении пресс-службы реестра.

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При этом в сентябре суды признали несостоятельными 12 225 человек, что почти в два раза (на 94,6%) больше, чем в том же месяце 2019 года.

"Количество решений судов о банкротстве граждан, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), за январь - сентябрь 2020 года составило 77 050 шт., что на 64,9% больше, чем в январе - сентябре 2019 года", - говорится в сообщении "Федресурса".

Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин отметил, что интерес граждан к освобождению от долгов через личное банкротство постоянно растет, поскольку процедуры становятся понятнее и дешевле, а граждане - более информированными. "Также в перспективе количество банкротств будет увеличиваться за счет должников, чье финансовое положение ухудшилось за время пандемии. В связи с этим и в начале 2021 года можно ожидать, что число новых банкротов будет удваиваться к таким же периодам предыдущего года, как это происходит в последние месяцы", - отметил он.

В разрезе регионов в январе - сентябре несостоятельным стали 4 585 москвичей (рост на 30,6% к такому же периоду 2019) и 3 957 жителей Московской области (38,9%), 3 521 (+71,4%) жителей Самарской области.

За весь период существования процедуры личного банкротства с октября 2015 по сентябрь 2020 года несостоятельными стали уже 240 285 российских гражданина.

Количество судебных решений о банкротстве компаний за отчетный период составило 7 393 шт., что на 19% меньше, чем в том же периоде 2019 года. Наибольшее количество компаний в январе - сентябре были признаны банкротами в Москве (1 528 компании, снижение на 19,7%), Московской области (526, -2,6%), на третьем месте Санкт-Петербург (509; -11%).

Внесудебное банкротство

В сентябре была запущена процедура внесудебного банкротства гражданина, ориентированная должников без имущества и с долгом от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

За сентябрь на сайте "Федресурса" были опубликованы 1 993 действительных (неаннулированных) сообщения о внесудебном банкротстве, из них 1 578 - о возврате должнику заявления, 413 - о возбуждении процедуры и 2 - о прекращении процедуры банкротства.

"Одно из главных условий для списания долгов - оконченное исполнительное производство, которое требует времени, в связи с чем здесь существует некий отлагательный эффект. Исходя из этого, мы прогнозируем достаточно плавный рост числа граждан, которые захотят и смогут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства", - комментирует заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

Мораторий на подачу заявлений о банкротстве

В отношении ряда компаний и индивидуальных предпринимателей продолжает действовать введенный в апреле 2020 года мораторий на подачу кредиторами заявления на банкротство. По данным Федеральной налоговой службы России, на 1 октября его действие распространяется на 517 тыс. юрлиц и 1,61 млн индивидуальных предпринимателей.